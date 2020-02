Una scrivania targata Disney

Set da scrivania Disney

Con questo delizioso set da scrivania ispirato a Peter Pan vorrai restare sempre bambino. Il porta post-it a forma di Roccia del Teschio con dettagli di Peter Pan non passa certo inosservato e può contenere fino a 100 fogli, così potrai annotare il tuo prossimo appuntamento con Capitan Uncino. Se poi aggiungi anche questo quaderno di Peter Pan, il bicchiere con stampa “Powered by Pixie Dust” e questo bellissimo portagraffette di Trilli, avrai tutto il necessario per partire alla volta dell'isola che non c’è! Se Stitch è il tuo alieno preferito, non perderti questi articoli di cancelleria. Quaderno, astuccio, porta post-it e bicchiere glitterato sono tutti decorati con uno splendido motivo ispirato a Stitch. Entra nella tana del Bianconiglio e scopri la nostra intrigante collezione di Alice nel Paese delle Meraviglie, con un delizioso quaderno di Alice con stampa floreale e le parole “Curiouser and Curiouser”. E con l’astuccio “Stay Curious”, il temperamatite portapenne del signor Serratura e il bellissimo bicchiere con Alice e lo Stregatto ti sembrerà davvero di stare nel Paese delle Meraviglie.