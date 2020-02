Toy Story 4 Abbigliamento

Chi non vorrebbe un cucchiaio-forchetta per amico? Aggiungi un tocco di allegria al guardaroba del tuo bambino con queste nuove scarpe di Forkie, il nuovo amico del cuore di Bonnie. Ma Bonnie non è l’unica ad avere un nuovo amico: scopri questa borsa a tema Giggle McDimples, la nuova amichetta di Bo Peep. E visto che ricorda un distintivo della polizia, Woody non sarà più l’unico sceriffo in città!