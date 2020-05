Star Wars: la saga completa è finalmente disponibile! Riparti per una galassia lontana lontana...

May the fourth be with you. Ebbene sì, era da un anno che aspettavamo di dirlo e adesso possiamo!

Maggio è un mese fantastico, e non soltanto perché il quarto giorno del mese si celebra lo Star Wars Day. La primavera è arrivata e per la prima volta Disney+ ti consente di guardare tutti i film di Star Wars in un unico posto, magari anche organizzando una maratona, ti bastano un divano comodo e una scorta di caffè!

Se tutti questi epici combattimenti con le spade laser non ti bastassero, il primo Maggio è in arrivo anche il gran finale della serie The Mandalorian. Inoltre potrai guardare la stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, più Star Wars Rebels e Star Wars Resistance.

Con tutta la saga a portata di clic o di telecomando, l'unica questione in sospeso rimane l'ordine in cui guardarla. Un dibattito sempre aperto, come ben sanno i fan. Ecco i nostri consigli!