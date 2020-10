Sei motivi per riguardare The Mandalorian questo mese

Con l'estate agli sgoccioli e le giornate che si accorciano, possiamo finalmente dedicarci al nostro hobby preferito: divano e maratona – ovviamente di serie TV. E popcorn, non dimentichiamo i popcorn.

Gli show tra cui scegliere su Disney+ sono davvero tanti, ma in cima alla lista delle cose da vedere dovresti mettere The Mandalorian, la prima serie live action di Star Wars. Lo spin-off tanto atteso è disponibile in streaming e altri episodi nuovi di zecca sono in arrivo.

Non ti abbiamo ancora convinto? Allora continua a leggere. Scoprirai perché vale la pena di rimandare tutti i tuoi programmi per le prossime quattro ore e partire per una galassia lontana lontana...