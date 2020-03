Scopri di più su High School Musical: The Musical: La Serie

Tornano le emozioni di High School Musical, stavolta sotto forma di serie, in un musical mockumentary con nuovi personaggi, nuove trame, nuove canzoni e, naturalmente, nuove storie.

Ecco tutte le anticipazioni su High School Musical: The Musical: La Serie, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 24 marzo.

Quando Tim Federle, il creatore del programma, iniziò a occuparsi del casting di High School Musical: The Musical: La Serie, sapeva esattamente cosa cercare: autentici teenager. Dopo aver esaminato e riesaminato centinaia di provini registrati, Federle riuscì finalmente a riunire quello che possiamo definire il “dream team” della serie. Ragazzi e ragazze cresciuti con High School Musical, gli stessi che in cartella avevano il lunch box del musical e che avevano partecipato alle selezioni per lo show a scuola, si ritrovarono a far parte del cast, comprensibilmente entusiasti. “È un’occasione speciale”, ha dichiarato Sofia Wylie, che interpreta il ruolo di Gina, ballerina e fashionista. “Mi sento così fortunata di far parte di qualcosa con cui sono cresciuta, che guardavo da piccola, e che per me è stato così importante”.