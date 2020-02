Zaini

Pour bien commencer l'année scolaire, rien de mieux qu'un sac à dos arborant les personnages Disney préférés de votre enfant. Découvrez des sacs hauts en couleur à l'effigie de Woody, Buzz l'Éclair et Fourchette ou encore du Génie de la lampe magique d'Aladdin. Si les jouets parlants ou les tapis volants n'inspirent pas vos enfants, ce sac à dos Princesse Disney apportera une touche royale à leur journée d'école, tandis que ce sac Spider-Man fera le bonheur des fans du célèbre tisseur de toiles. Comme toujours, chaque sac présente une finition de la plus haute qualité avec des zips, tissus, imprimés et détails Disney exclusifs.