3 motivi per attendere con ansia l’inaugurazione di Star Wars™ : Galaxy’s Edge.

2. Le Esperienze

Millennium Falcon: Smugglers Run è pronta ad accogliervi.

Fare, o non fare! Non c’è provare. Anche quando si tratta di mettersi al comando di una navicella spaziale con Millennium Falcon: Smugglers Run. Salta a bordo e vivi in prima persona avventure leggendarie sul pezzo di ferraglia più veloce della galassia. Una missione segreta attende te e il tuo equipaggio: pilota, tecnico o bombardiere, avrai un ruolo fondamentale nella plancia del mitico Millennium Falcon. Ascolta l’inconfondibile rombo del motore del Falcon mentre salta nell’iperspazio oltre la velocità della luce e ti trasporta nell’avventura che hai sempre sognato. Non mancheranno colpi di scena ed emozioni indimenticabili, con la minaccia incombente del Primo Ordine, di cui sarai per sempre un nemico giurato. Via, a tutto gas!

Prossimamente: Star Wars: Rise of the Resistance.

Allenati a mantenere calma e sangue freddo per Star Wars: Rise of the Resistance, una nuova attrazione che verrà svelata nel corso dell’anno. Tu e le altre nuove leve della Resistenza vi troverete intrappolati, ostaggio di uno Star Destroyer. Tieni giù la testa, se non vuoi rischiare di essere colpito dai blaster degli assaltatori che attaccano da ogni fronte. Vuoi ancora più adrenalina? Aspetta di trovarti improvvisamente di fronte un imponente AT-AT, con i laser puntati verso di te. E non finisce qui. Nel tumulto generale, ecco materializzarsi una presenza inconfondibile. Un bagliore rossastro nell’oscurità e la minacciosa vibrazione di una spada laser segneranno il momento dello scontro finale con Kylo Ren in persona.