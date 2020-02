Festeggia Star Wars™ a Disneyland® Paris

Rivivi i momenti migliori

Il Parco Walt Disney Studios farà da cornice a numerosi eventi e spettacoli durante la stagione. Star Wars: A Galaxy Far, Far Away ti darà la possibilità di vivere la galassia mentre sfidi il ​​lato oscuro, affrontando Darth Vader e Kylo Ren. Questo incredibile spettacolo sarà caratterizzato da nuove scene e personaggi come BB-8 e Boba Fett.