Festeggia Halloween a Disneyland Paris

Faccia a faccia con i cattivi Disney

Halloween è un momento da non perdere, specialmente per coloro che sono desiderosi di incontrare i cattivi Disney. La terrificante Malefica lancia un incantesimo per trasformare il cortile del Castello della Bella Addormentata in un enorme cespuglio di rovi, e prende la forma del suo drago sputafuoco. Sarà anche a disposizione degli ospiti più audaci per un selfie da brividi.



I cattivi Disney ti invitano al loro show. È bello essere malvagi con i cattivi Disney! Unisciti alla Regina Cattiva, Crudelia DeMon, Capitan Uncino, Jafar, Gaston e molti altri in questo spettacolo da non perdere. Scova Paperino, che si traveste per imbucarsi anche lui alla festa. E dopo lo spettacolo i cattivi Disney si divertiranno a posare per foto davvero spaventose.