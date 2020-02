The Jungle Book Jive con Baloo e i suoi amici

Scatenati sulla pista con il musical The Jungle Book Jive. Parti per un coloratissimo viaggio nella giungla indiana in questo irresistibile e caleidoscopico spettacolo musicale. Scopri quattro nuovi fantastici mondi in una versione mai vista prima di questo classico Disney. Lanciati in una danza sfrenata insieme a Baloo, Re Luigi e i loro amici, e aiuta Topolino e il suo equipaggio a non perdersi in una misteriosa terra sconosciuta, alla scoperta di un nuovo, incredibile regno animale.