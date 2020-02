Alla scoperta del nuovo Toy Story Land del Walt Disney World

Ovviamente non sarebbe un vero viaggio ad un parco Disney senza gli incontri con i tuoi personaggi preferiti, e Toy Story Land non sarà certo diverso. Oltre all'opportunità di incontrare Woody, Buzz, Jessie e i loro amici, Sarge e il plotone Green Army Man Drum Corps marciano attraverso l'area più volte al giorno per suonare "Sarge Says" con gli ospiti. Unisciti al campo di addestramento interattivo per vedere se i vostri piccoli hanno quello che serve per diventare un recluta ufficiale nel cortile di Andy.