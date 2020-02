Stagione dei Supereroi Marvel - 5 cosa da sapere assolutamente

Scopri anche Marvel: L'Unione dei Supereoi, uno spettacolo immenso e interattivo con effetti speciali all'avanguardia, in cui si affronteranno l'Incredible Hulk e Thanos. In questa storia Thanos distrugge gli Eroi più potenti della Terra e gli ospiti si muoveranno tra i mondi grazie alla magia delle proiezioni video, in uno spettacolo davvero imperdibile.

Tuttavia, non tutto nella Stagione dei Supereroi Marvel parla di battaglie e cattivi. Per coloro che, come Peter Quill, amano contrastare i loro nemici con il potere della danza, Guardiani della Galassia Awesome Dance-Off è lo spettacolo per te. Basato sulle hit degli anni '70 e '80 preferite da Star-Lord , gli ospiti faranno squadra con Star-Lord stesso e Gamora e li aiuteranno ad affrontare ogni pericolo. E non perdere di vista Groot, che non pianterà certo in asso i nostri eroi, e li aiuterà a salvare la situazione.



Gli ospiti hanno anche la possibilità di incontrare il primo Avenger con Heroic Encounter: Captain America. Steve Rogers distribuirà eroiche strette di mano, rendendo l'occasione perfetta per fare una foto con il super soldato. E per i visitatori più giovani è disponibile nel parco un eroico Face Painting per trasformarli nei loro personaggi Marvel preferiti.