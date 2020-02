Spilla 85° compleanno di Paperino - Esaurito

Per festeggiare al meglio un compleanno non si può fare a meno di una torta con tante candeline. La spilla in edizione limitata per l’85° compleanno di Paperino è perfetta per l’occasione: a forma di torta e in linea con il look del nostro papero preferito, questo scintillante accessorio è ideale per festeggiare questa data imperdibile.



Limite d'acquisto di 1 per persona / 2 per famiglia.