Articoli per la casa

Lo sanno tutti che il miglior amico del cane è l’uomo! Dimostralo una volta di più con il set di accessori abbinati a tema cuccioli Disney: un collare per Fido e un braccialetto per te. Con i vostri accessori azzurri in coordinato, anche una semplice passeggiata al parco si trasformerà in una sfilata di moda.

E per iniziare la giornata con la zampa giusta facendo colazione insieme, scegli la tazza e la ciotola abbinate: entrambe in ceramica, decorate con i cagnolini Disney e le scritte “I love my dog/human” sul fondo, vi daranno la carica per la passeggiata mattutina. Ma prima di uscire, ricorda di portare con te la tazza da viaggio “My Dog is My Hero” ispirata a Bolt e i giocattoli Oh My Disney Dog.

È ora di mettersi in gioco e fare i salti di gioia con questo set di tre palline da baseball con squeak, ispirate a Dug (Up), Winston (Winston) e Max (La Sirenetta). Se però al tuo amico a quattro zampe non piace tanto il riporto e preferisci regalargli un peluche, dai un’occhiata a Mister Carrot, il giocattolo con squeak del cagnolino Bolt, tutto da mordicchiare.