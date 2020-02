18 Febbraio - Pirati dei Caraibi

La seconda uscita propone Minni in versione cappa e spada, con un look ispirato alla famosa attrazione Pirati dei Caraibi dei parchi Disney. Il suo abito beige è adornato da un teschio e dettagli del timone di una nave, ed è impreziosito con un bordo in pizzo nero e un fiocco con motivo di teschi dorati. Tonalità dorate su orecchie e corpo e guanti neri completano l'eleganza di Minni.