Chi sono i personaggi del Marvel Cinematic Universe che saranno protagonisti di nuove serie TV su Disney+?

Wanda, Visione, Sam Wilson, Bucky Barnes e Loki non sono gli unici protagonisti di nuove serie dedicate a loro. Vedremo in azione anche Hawkeye, Jennifer Walters (alias She-Hulk), Talos, Nick Fury e James Rhodes nelle loro serie, e in più alcuni personaggi inediti.

Altre serie TV e film Originali Marvel in arrivo su Disney+

Ci sono tanti avvincenti show Marvel in fase di produzione e aggiorneremo questa pagina con nuovi annunci e date di uscita. Di seguito una carrellata delle novità in arrivo.

Black Widow: uscita prevista il 9 luglio 2021 su Disney+ con Accesso VIP

Lo spettacolare thriller dei Marvel Studios ambientato nel mondo delle spie vede il ritorno di Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, che dovrà fare i conti con il suo lato più oscuro all'emergere di una pericolosa cospirazione collegata al suo passato. Perseguitata da una forza irrefrenabile, Natasha dovrà affrontare il suo passato da spia e i rapporti che ha lasciato alle spalle prima che entrasse a far parte degli Avengers. Il cast include anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena e Rachel Weisz nel ruolo di Melina.

What If...? (titolo originale): uscita prevista nell'estate 2021

La prima serie di animazione dei Marvel Studios esaminerà alcune intriganti situazioni ipotetiche all'interno del Marvel Cinematic Universe, rielaborando in modo del tutto imprevisto alcuni noti eventi tratti dai film. Niente paura, sono solo sogni ad occhi aperti: niente di ciò che accade in questo show avrà ripercussioni sui tuoi personaggi preferiti, ma dobbiamo ammettere che sarà divertente vederli affrontare situazioni insolite. Jeffrey Wright doppierà Uatu The Watcher, la nostra guida nella serie, insieme ad altre grandi star che torneranno a doppiare i rispettivi supereroi.

Ms Marvel (titolo originale): uscita prevista nel 2021

Iman Vellani interpreta il ruolo della prima supereroina musulmana Marvel, Kamala Khan, un'adolescente di Jersey City che scopre di avere il potere di cambiare forma. Ottima studentessa, gamer sfegatata e prolifica scrittrice di fan-fiction, Kamala è appassionata di supereroi, in particolare Captain Marvel. Si sente fuori posto a casa e a scuola finché scopre di avere super poteri, proprio come gli eroi che ha sempre ammirato. Ma questi poteri renderanno la sua vita più facile?

Hawkeye (titolo originale): uscita prevista alla fine del 2021

Jeremy Renner torna nei panni dell'abile arciere Occhio di Falco, che sarà protagonista dell'omonima serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Si allea con un'altra nota arciera dei fumetti Marvel, Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Il cast include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l'esordiente Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez.

She-Hulk (titolo originale): uscita da confermare

In questa nuova serie comedy Bruce Banner aiuta la cugina Jennifer Walters, che ha urgente bisogno di una trasfusione e... sorpresa! Insieme alla trasfusione riceve i super poteri di Bruce. Tatiana Maslany interpreterà Jennifer, un'avvocata specializzata in Legge superumana. Mark Ruffalo torna nei panni di Hulk, insieme a Tim Roth nei panni di Abominio.

Moon Knight (titolo originale): uscita da confermare

Ethan Hawke e May Calamawy saranno i protagonisti di questa serie dedicata al vigilante Moon Knight, alias Marc Spector, un ex agente della CIA con disturbo dissociativo dell'identità. Le diverse identità che vivono dentro di lui sono personaggi distinti che si manifestano sullo sfondo dell'iconografia egizia.

Secret Invasion (titolo originale): uscita da confermare

In questa serie Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury e Ben Mendelsohn è Skrull Talos – due personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie tratta dal crossover a fumetti vede come protagonisti gli Skrull, una fazione di alieni mutaforma che da anni si sono infiltrati sul pianeta Terra.

Ironheart (titolo originale): uscita da confermare

La protagonista di questa serie è Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, un'inventrice geniale che ha creato l'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man.

Ci auguriamo che anche tu sia entusiasta quanto noi e non veda l'ora di goderti tutti i nuovi contenuti Marvel in arrivo su Disney+. Tieni d'occhio questa pagina per altri aggiornamenti in arrivo prossimamente!