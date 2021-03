Pubblicato: marzo 2021

Lo scudo è atterrato

Per festeggiare l'arrivo di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, lo scudo di Captain America è atterrato in diverse parti del mondo.

Finalmente ci siamo! Il primo episodio della nuova serie Originale dei Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, è ora disponibile in esclusiva streaming su Disney+. Non vedevamo l'ora di vivere questa nuova avventura e adesso tutto il Mondo si unisce ai festeggiamenti.

In Inghilterra il London Eye, l'iconica ruota panoramica (nota anche come Millennium Wheel) si è trasformata nel leggendario scudo Marvel, illuminandosi di rosso, bianco e blu. Inoltre, grazie alla tecnologia di projection mapping, l'immagine dello scudo di Captain America viene proiettata sul Tamigi e su tutta la città. È proprio in questa zona di Londra che solitamente si tengono i festeggiamenti per Capodanno.