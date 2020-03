Lilli e il Vagabondo

In questo rifacimento dell’immortale classico animato del 1955, una delle più grandi storie d’amore mai raccontate, una deliziosa cagnolina cocker ed un simpatico bastardino intraprendono una straordinaria avventura e insieme scopriranno l’importanza di avere una casa. La vita è bella per il cocker spaniel Lilli, che vive in un quartiere di lusso con suoi padroni, Gianni e Lisa e i suoi vicini Jackie, un’eccentrica e schietta terrier scozzese, e Fido, un segugio cane poliziotto, ora in pensione. Ma quando arriva la figlia di Gianni e Lisa, Lilli non è più al centro dell’attenzione e l’arrivo di zia Sara coi suoi pestiferi gatti non fa che peggiorare le cose. Lilli si ritrova sola e sperduta in città. Fortunatamente, Biagio il Vagabondo, un simpatico cane randagio, corre in suo aiuto e i due trascorrono tutta la giornata e la notte insieme, tra spaghettate al chiaro di luna, gite in battello e passeggiate al parco. Biagio le illustra la bellezza di una vita libera, senza padroni e guinzaglio, ma Lilli ha nostalgia di casa. Finita per errore in un canile, Lilli viene poi liberata dai padroni, che la riportano a casa. Quella sera, un topo si introduce nella camera della bambina ma Biagio, trovandosi sul posto per scusarsi con Lilli della parentesi al canile, lo uccide. Gianni e Lisa, dopo aver temuto che volesse far del male alla bambina, capiscono che Biagio voleva proteggerla e lo salvano dal canile accogliendolo in casa, dove sarà il compagno di Lilli. Con una stupefacente combinazione di riprese dal vero e animazione fotorealistica, Lilli e il Vagabondo divertirà tutta la famiglia.