Oggetti da collezione e souvenir

Sei amante del collezionismo? Allora sei nel posto giusto! ShopDisney ha in serbo per te tre oggetti di cui non potrai fare a meno.

La bambola in edizione limitata di Mary Poppins richiama l’indimenticabile momento del suo arrivo in casa dei Banks, con il suo impeccabile trench, l’ombrello con il manico a pappagallo e sprazzi di rosso nei guanti, nella sciarpa e nel cappello a rifinire l’outfit. Immancabile anche la coloratissima borsa che fa di questa bambola un must per tutti gli appassionati del film. Oltre alla bambola, da non perdere anche la meravigliosa palla di vetro con neve, con statuine scolpite di Mary e Jack in campagna circondate da personaggi animati, e il grazioso servizio da tè che ti farà vivere pomeriggi memorabili, con tazze e piattini raffiguranti Mary, i pinguini e gli aquiloni. Regali perfetti da conservare gelosamente.