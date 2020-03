Il mondo secondo Jeff Goldblum

Ne "Il Mondo Secondo Jeff Goldblum" verremo accompagnati in un viaggio divertente, sagace e giocoso. In ogni episodio di questa nuova serie l'attore Jeff Goldblum approfondisce un argomento apparentemente banale, svelando un mondo di incredibili e affascinanti collegamenti scientifici e storici. Dalle scarpe da ginnastica al gelato, dal caffé ai cosmetici e a tutto ciò che c'è in mezzo, Jeff scopre che anche le cose più semplici hanno degli incredibili e a volte bizzarri retroscena. Attraverso il punto di vista della mente curiosa e brillante di Jeff, niente è come sembra. Queste Meraviglie Moderne sono così ordinarie che noi spesso le diamo per scontate...ma Jeff Goldblum no.