La vita è bella

“Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c’è dolore, e come in una favola, è piena di allegria e di felicità”. Il racconto della Shoah, può passare per la risata? Può la fantasia cambiare la realtà? Si ride e si piange nel capolavoro assoluto di Benigni, vincitore di tre premi Oscar.