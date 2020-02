Solo chi vive in una lontanissima galassia non avrà sentito parlare dell'adorabile creatura conosciuta come "Il Bambino" o, come internet l'ha soprannominata, Baby Yoda.

Un misterioso essere alieno inseguito dai cacciatori di taglie su ordine dell'Impero e personaggio controverso della serie originale Disney+ "Star Wars: The Mandalorian". Il Bambino è immediatamente diventato una star assoluta dei meme sul Web.