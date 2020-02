Per un Halloween all’insegna della magia Disney

Vuoi essere adorabile e terrificante al tempo stesso? Prendi ispirazione da questo peluche di Topolino mannaro: per l’occasione sfoggia una pelliccia da lupo, con tanto di zanne e coda. E per non lasciarlo solo soletto a ululare alla luna, mettigli accanto il peluche di Minni in versione felina, con una lunga coda nera, orecchie da gatta e dettagli color zucca. E per fare il pieno di dolcetti, non puoi fare a meno della ciotola di Topolino a tema Halloween.