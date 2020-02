Accessori da un nuovo mondo

Libera i tuoi sogni con questa magnifica tazza in tonalità azzurre e dorate ispirata al film. Impreziosita da un magnifico artwork con Jasmine, Aladdin, Raja e il tappeto magico e rifinita con dettagli dorati. Abbina questa tazza allo splendido diario “Libera di sognare” di Jasmine con dettagli in foglia d’oro, motivi ad acquerello e una fibbia magnetica per dare un tocco di eleganza. Se invece, come Aladdin, sei in cerca di una lampada magica, non possiamo assicurarti che in questa ci sia anche un genio... ma potrebbe comunque prevedere il tuo futuro. Fai una domanda alla lampada, scuotila e riceverai una risposta! Perfetta per aiutarti a vincere ogni dubbio. Scopri il set di spille di Aladdin in edizione limitata con magnifici dettagli come la lampada magica, Jasmine e la piuma di pavone, e dai un tocco regale al tuo stile con questa trousse di Jasmine con dettagli ricamati e cerniera dorata.