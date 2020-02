Kit fai-da-te orecchie di Minni

Hai già in tasca i biglietti per Disneyland Paris o per Walt Disney World? Allora devi assolutamente procurarti un paio di orecchie di Topolino o Minni, e questo kit permetterà ai tuoi bambini di crearle personalmente! Perfetto per le feste, questo set contiene tutto il necessario per realizzare quattro paia di orecchie di Minni. Con coloratissime forme imbottite, deliziosi fiocchi e adesivi ispirati a Minni, i tuoi bambini potranno personalizzare le loro orecchie scatenando la loro fantasia. Di sicuro non si annoieranno!