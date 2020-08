Le follie dell’imperatore

L'imperatore Kuzco viene trasformato in un lama dalla sua consigliera Yzma e dal suo braccio destro Kronk. Ora l'ex potente sovrano deve formare un'alleanza con il contadino Pacha.Dovranno superare le loro differenze per vivere insieme una favolosa avventura. Scoprire il buono che c'è in ognuno non è mai stato così divertente!