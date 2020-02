L’attesa è finita: Frozen 2 è qui!

Molla tutto, sali sulla tua renna e corri su shopDisney: i fan possono finalmente uscire dall’ibernazione, l’attesa per la nuova avventura della Regina Elsa è terminata.

Mentre il suo regno di ghiaccio è a repentaglio, Elsa intraprende insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven un viaggio tanto straordinario quanto pericoloso, alla ricerca del segreto che si cela dietro le sue abilità magiche. Se in “Frozen – Il regno di ghiaccio”, Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo per questo mondo, ora deve sperare che bastino.

Nuova avventura, nuovo guardaroba regale, e perché no, nuovo arredamento per il Palazzo di Ghiaccio: qui su shopDisney non ti facciamo mancare nulla. Ti scioglierai di fronte al nostro incredibile assortimento di costumi e accessori per bambini, nonché di abbigliamento e articoli per la casa dedicati ai più grandi.