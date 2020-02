Avengers: ieri e oggi

Steve Rogers, noto ai più come Captain America, è il più adatto al ruolo di supereroe, perché è stato letteralmente creato per diventarlo. In Captain America - Il primo Vendicatore, Steve Rogers partecipa infatti a un esperimento per la creazione di un “super soldato”, che gli consente di potenziare le sue abilità umane. Dopo aver protetto il Tesseract (una delle Gemme dell’Infinito), per evitare che finisse nelle mani sbagliate, Rogers rimane congelato per decenni, risvegliandosi poco prima degli eventi narrati in The Avengers.

In Avengers: Infinity War, Rogers è ancora considerato un criminale per aver sfidato il governo americano in Captain America: Civil War, ma viene reclutato insieme a Vedova Nera e Falcon per combattere contro Thanos nella battaglia di Wakanda.