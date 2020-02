Toy Story 4 - Scopri i personaggi

La banda di Toy Story

Woody e Buzz tornano sullo schermo in Toy Story 4, ma con ruoli molto diversi. Woody è lo stesso sceriffo cowboy che conosciamo, ma nonostante abbia trovato una nuova casa insieme a Bonnie e i suoi giocattoli, non riesce a trovare la serenità. Per un giocattolo che è stato con un solo bambino per tanti anni, non è così facile cambiare vita. “In questo film emergono nuove dinamiche, che personalmente trovo molto interessanti. Bonnie gioca in modo diverso con i suoi giocattoli rispetto ad Andy, e lei ha altri giocattoli che la conoscono meglio. Perciò, sapevo fin dall’inizio che Woody non sarebbe stato il suo preferito”, spiega il regista Josh Cooley.

Buzz ritorna con la sua abilità di cadere con stile, sempre fedele agli amici e a Woody, suo rivale in passato. “Buzz si rende conto che Woody ha bisogno di cambiare”, aggiunge Coley. “Vorrebbe aiutare il suo amico, ma nel farlo si ritrova in un luna park, intrappolato in un chiosco di giochi premio”.