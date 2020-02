Uno sguardo dietro le quinte di Ralph Spacca Internet

I cittadini di internet

"Quando pensi al fatto che Internet è composto da milioni di siti web, inizi a immaginare che sia simile a una grande città come New York o Londra o Los Angeles, un luogo composto da diversi quartieri, come il distretto dei social media o il quartiere dello shopping o il distretto finanziario. Ma una città non può funzionare senza i suoi cittadini, ovviamente", ha aggiunto Moore."

I cittadini di Internet in "Ralph Spacca Internet" sono divisi in due gruppi: i netizen e gli utenti della rete. Gli utenti della rete sono persone come noi, che navigano su Internet ogni giorno. Nel film, questi sono rappresentati dagli avatar. I netizen sono invece residenti permanenti di internet e hanno un aspetto diverso rispetto agli utenti. "Lavorano sui vari siti web e app e sono lì per aiutare gli utenti della rete", ha spiegato Moore.