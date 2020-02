Mulan

Guarda il nuovo trailer di Mulan e scopri di più sugli ultimi film Disney. Nei cinema dal 26 marzo

Interpretata da Liu Yifei, che ha interpretato l'eroina anche nella stagione 2017 di Once Upon A Time, Mulan racconta l'avventura epica di una giovane e coraggiosa ragazza che si maschera da uomo per combattere gli invasori del nord che attaccano la Cina.

La figlia maggiore di un anziano e onorato guerriero, Hua Mulan è vivace, determinata e svelta. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per famiglia deve prestare servizio nell'esercito imperiale, interviene per prendere il posto padre malato, spacciandosi per Hua Jun e diventando uno dei più grandi guerrieri cinesi di sempre.

Il film è previsto per l'uscita nelle sale nella primavera del 2020 e vede protagonisti anche Donnie Yen, Jason Scott Lee e Jet Li e sarà diretto da Niki Caro.