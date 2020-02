Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: Scopri i regni

Molte famiglie a Natale ricordano la leggenda dello Schiaccianoci, ma quest’anno avrai la possibilità di ammirarne una nuovissima versione, che ti farà immergere in una fantastica avventura in mondo magico tra incantesimi e topolini.

La protagonista dello Schiaccianoci e i Quattro Regni è Mackenzie Foy nei panni di Clara, una ragazzina curiosa e piena di inventiva che, insieme alla sua famiglia, si trova ad affrontare il primo Natale senza la mamma. Senza saperlo, Clara inizia un viaggio alla ricerca della chiave che potrebbe riportare l’armonia in un mondo in bilico.



Attraverso un misterioso filo d’oro, Clara entra in un universo parallelo costituito da quattro regni, che ora vi sveliamo in anteprima prima dell’uscita del film. Ma state tranquilli, niente spoiler!