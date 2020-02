Le nomination Disney agli Oscar 2019

Prima di vedere Gli Incredibili 2, il pubblico è stato intrattenuto con questo stupendo corto su un raviolo che prende vita. L'esordiente scrittrice/sceneggiatrice Domee Shi si è molto ispirata alle sue origini cinesi per la storia, l'animazione e persino il nome.

«Bao può significare due cose in cinese, a seconda di come viene prinunciato: in un modo, significa 'raviolo al vapore', ma, detto in un altro modo, significa 'tesoro' o 'qualcosa di prezioso'» ha spiegato Shi a OhMyDisney.com.

Shi si è ispirata a sua madre, una "regina dei ravioli cinesi": «Il cibo era il modo in cui mia madre mostrava il suo amore per me. Abbiamo sempre avuto questa connessione speciale nel preparare insieme i ravioli».

Come prima regista donna di un cortometraggio Pixar, Shi ha già superato molte barriere, al di là di una sua vittoria dell'Academy Award, rendendo questo cortometraggio molto importante per lei. «Lavorare su 'Bao' è stato estremamente speciale per me, perché mi ha dato la possibilità di esprimere la mia esperienza di immigrata attraverso il colore e il design».