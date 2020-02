La magia dietro Il Ritorno di Mary Poppins

Mary Poppins Returns è stata girata negli studi Shepperton di Londra e in giro per la città, il che ha richiesto un lavoro di scenografia notevole, per fare appraire il tutto autenticamente anni '30.

"Volevamo aprire il film e girare in questi luoghi di Londra per dare al pubblico una sensazione vera della città", afferma il produttore John DeLuca. "Abbiamo persino iniziato a pensare a questi luoghi come se fossero loro stessi dei personaggi".

Sono presenti tutti i punti di riferimento tra cui la Cattedrale di St. Paul, Buckingham Palace, la Torre di Londra, il Royal Exchange e Westminster, ed Emily Blunt ha adorato il modo in cui il film ha fatto apparire Londra.

"Penso al film come a una lettera d'amore per Londra. Sono Londinese e mi piace che il film catturi così bene la bellezza di questa città. "