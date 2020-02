Helen Parr, nota nell’ambiente dei supereroi come Elastigirl, ha appeso al chiodo il costume per occuparsi della sua famiglia insieme al marito Bob, gettandosi alle spalle gli anni della lotta al crimine. Ma quando viene coinvolta in una campagna per riportare in auge i supereroi, scopre di essere ancora in grado di piegarsi, allungarsi e modellarsi in qualsiasi forma per risolvere anche i crimini più enigmatici.

Bob Parr è affezionato ai ricordi dei suoi giorni da Mr. Incredible, amatissimo supereroe dalla forza incredibile e capace di annientare uno a uno i cattivi più pericolosi. Da quando i supereroi sono stati messi fuori legge Bob ha tenuto un profilo basso, dedicandosi alla sua famiglia insieme alla moglie Helen. Ma quando lei viene invitata a usare ancora una volta le sue super-abilità per cercare di migliorare la percezione che l'opinione pubblica ha dei supereroi, Bob si trova a dover gestire la casa da solo... il che richiede superpoteri completamente diversi.