Encanto

Realizzato dai Walt Disney Animation Studios, "Encanto" è la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica dentro una città palpitante vita: un posto suggestivo e straordinario definito Encanto. Il potere magico del luogo ha consegnato un dono speciale a ciascun nuovo nato della famiglia, dalla forza sovrumana ai poteri curativi; tutti hanno qualcosa di speciale – tranne Mirabel. Quando scopre che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel capisce che proprio lei, l'unica priva di speciali capacità, potrebbe rappresentare l'ultima speranza di salvezza per la sua eccezionale famiglia. Il film, con le nuove canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, vincitore dell'Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® ("Hamilton" e "Oceania"), è diretto da Byron Howard (“Zootropolis,” “Rapunzel”) e Jared Bush (co-regista di “Zootropolis”), co-regia di Charise Castro Smith (autore di “The Death of Eva Sofia Valdez”) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.