Tutto ciò che devi sapere su Captain Marvel

Le altre star

Se la protagonista può essere una novità per molti, non si può dire lo stesso dei numerosi volti familiari che popolano questa avventura. Nick Fury (Samuel L. Jackson) ritorna dopo un breve cameo post-sigla finale in Avengers: Infinity War, ma con una versione di Fury molto diversa da quella che siamo abituati a conoscere.

Samuel L. Jackson ha rivelato alcuni indizi su ciò che potremmo scoprire in questo nuovo film in relazione al suo personaggio, “forse anche quello che è successo al suo occhio...”. Jackson prosegue: “Scoprirete che ha una famiglia e una storia alle spalle di cui non abbiamo ancora parlato. Vi mostreremo da dove viene e che cosa ha fatto. Ci sono momenti in cui reagisce in modo profondamente umano, con paura o stupore, prima di imparare a controllare le sue emozioni”.

Inoltre, rivedremo l’Agente Coulson (Clark Gregg), Ronan (Lee Pace) e Korath (Djimon Hounsou) dal film “Guardiani della galassia” del 2014..