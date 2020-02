Scopri i retroscena della storia nel nostro racconto, rigorosamente senza spoiler.



Black Panther dei Marvel Studios riprende la storia esattamente da dove "Captain America: Civil War" l'aveva lasciata. Il film narra le vicende di T'Challa, giovane principe africano, che assume il ruolo di re e di Black Panther, e della difficile eredità che questo comporta. T'Challa viene messo alla prova come governante e come eroe, ma in un modo che mette in pericolo il Wakanda e il mondo intero.



Il Wakanda è un'immaginaria nazione Africana indipendente che è anche la più sviluppata del mondo, dal punto di vista tecnologico. Il Wakanda ha nascosto la sua vera natura, protetta da una tecnologia avanzatissima, che mette al sicuro i suoi abitanti, ma che la taglia fuori dal resto del mondo.