Fase 3

Captain America: Civil War (2016)



(2016) Doctor Strange (2016)

(2016) Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

(2017) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Thor: Ragnarok (2017)

(2017) Black Panther (2018)

In questa terza fase, l’Universo Marvel vive un vero e proprio stravolgimento. La guerra civile ha scompaginato le alleanze fra gli Avengers, e l’entrata in scena del Doctor Strange ha donato un tocco di magia a ogni cosa. E quando entrano in azione anche Spider-Man e Black Panther, la situazione inizia a farsi interessante (per non parlare di Thor che perde il martello e cambia look!). Doctor Strange presenta inoltre una nuova Gemma dell’infinito, l’Occhio di Agamotto (Gemma del Tempo), e con questa siamo a 5. Resta quindi ancora un’ultima gemma da scoprire.



Con così tanta carne al fuoco è difficile immaginare altri ostacoli sulla strada della più grande schiera di supereroi di sempre. A meno che un tiranno intergalattico che vuole impadronirsi di tutte e sei le Gemme dell’Infinito non decida di fare rotta verso la Terra...