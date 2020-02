Artemis Fowl di Disney

Discendente da una lunga stirpe di geni criminali, il prodigioso dodicenne Artemis Fowl si troverà coinvolto in una lotta contro il popolo delle fate, creature potenti e misteriose che potrebbero celarsi dietro la scomparsa di suo padre.

Ferdia Shaw, per la prima volta sullo schermo, interpreta il protagonista, con Lara McDonnell ("Scrivimi Ancora") nei panni del capitano Spinella Tappo, un elfa esuberante e vivace, che viene rapita da Artemis per chiederne un riscatto in oro.

Nella città sotterranea di Cantuccio, la vincitrice dell'Oscar® Judi Dench (""Skyfall"") interpreta il comandante Tubero, capo della LEP, la Libera Eroica Polizia delle fate, mentre Josh Gad ("La Bella e la Bestia") si cala nei panni di Bombarda Sterro, un nano cleptomane, che tenta di aiutare a salvare Spinella.

In superficie, Nonso Anozie ("Cenerentola") interpreta Leale, la guardia del corpo della famiglia Fowl, mentre Tamara Smart ("The Worst Witch") è sua nipote Juliet. Miranda Raison ("Omicidio sull'Orient Express") interpreta la madre di Artemis, Angeline.

"Altri membri del cast includono Josh McGuire ("Questione di Tempo"), Hong Chau ("Downsizing - Vivere alla Grande"), Nikesh Patel ("Attacco al Potere 2"), Michael Abubakar ("Trust Me"), Jake Davies ("X+Y"), Rachel Denning ("Doctor Who"), Matt Jessup ("Dread"), Simone Kirby ("Alice attraverso lo specchio"), Sally Messham ("Allied: un'Ombra Nascosta") e Adrian Scarborough ("Les Misérables")

Basato sul primo libro della serie omonima di Eoin Colfer, e diretto da Kenneth Branagh, "Artemis Fowl" sarà nei cinema a 2020