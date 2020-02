Aladdin - Tutto ciò che sappiamo sul cast e i personaggi

Aladdin e il Genio

Mena Massoud interpreta Aladdin, affascinante furfantello di strada di Agrabah. Il destino ha in serbo molto di più per Aladdin, e lui non vede l’ora di lasciarsi alle spalle la sua vita di piccoli furti.

Will Smith, quattro volte vincitore del Grammy, interpreta il Genio, entità blu multiforme racchiusa in una lampada a olio. Il Genio è una vivace ed eccentrica entità soprannaturale che può esaudire ogni desiderio. Il suo rapporto con Aladdin lo aiuterà a comprendere il vero significato dell’amicizia.