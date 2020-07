Captain America e Bucky Barnes

Anche i supereroi hanno bisogno di una spalla su cui piangere, e per Captain America, alias Steve Rogers, Bucky è molto più di un semplice aiutante. Come sempre nell'Universo cinematografico Marvel, la posta in gioco è alta e anche se non mancano occasioni per ridere e scherzare, molti sono i momenti cruciali in cui i due hanno modo di dimostrare la loro lealtà reciproca. Non esiste coppia più affiatata.