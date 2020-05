Inside Out

A cosa starà mai pensando? Questa è la domanda che praticamente tutti i genitori del mondo si fanno guardando i propri figli, ed è ciò che si è chiesto anche il regista premio Oscar® Pete Docter guardando sua figlia Ellie. Da qui nasce Inside Out: un magico spaccato di un gruppo di Emozioni che guidano il centro di controllo della mente di Riley, una bambina di 11 anni, in un difficile periodo di cambiamenti della sua vita. Un film che diverte e appassiona grandi e piccoli con le sue molteplici chiavi di lettura su quelle “vocine nella nostra testa” che ci seguono per tutta la vita.