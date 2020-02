Appuntamenti imperdibili nel 2019

Primavera

Le temperature iniziano a salire, così come l’attesa per i nuovi film e spettacoli. In questa stagione uscirà il primo titolo dei Marvel Studios che vede protagonista una supereroina, Captain Marvel, con premi Oscar del calibro di Brie Larson, Samuel L. Jackson e Jude Law, seguito poi dal quarto episodio della saga degli Avengers, sulla scia del successo di Avengers: Infinity War.

Fino al 17 marzo, Leggende della Forza a Disneyland® Paris proietterà gli appassionati in una galassia molto, molto lontana con spettacoli speciali, incontri dal vivo e le imperdibili montagne russe Hyperspace Mountain. La serie dei classici Disney rivisitati in chiave moderna parte dalla versione di Dumbo firmata Tim Burton, che ci farà volare nei cinema per poi atterrare ad Agrabah con Aladdin di Guy Ritchie, con Mena Massoud nei panni del protagonista e Will Smith in quelli del genio