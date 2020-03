Elena, diventerò presidente

Elena Cañero-Reed è destinata a diventare presidente degli Stati Uniti, ma per ora frequenta il primo anno di quella giungla nota anche come scuola media. In questo periodo, Elena impara lezioni preziose che porranno le basi per il suo futuro successo. Insieme alla sua migliore amica Sasha, al fratello Bobby, alla madre Gabi e al nuovo fidanzato di sua madre Sam, Elena documenta nel suo fidato diario i momenti salienti del suo viaggio.