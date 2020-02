Orecchie e peluche arcobaleno

Di sicuro avrai già visto queste orecchie arcobaleno di Topolino nei parchi Disney e scommettiamo che non vedevi l’ora di averne un paio... beh, finalmente puoi averle anche tu, direttamente su shopDisney!

Con lustrini arcobaleno a coprire le orecchie e la fascia, sarai pronto per celebrare il Pride in un mare di colore e di allegria. Se sei in cerca di un nuovo adorabile peluche per la tua collezione, preparati ad accogliere questo nuovo Topolino in versione arcobaleno. Multicolore dalla testa ai piedi, è perfetto per dare un tocco di brio alla tua collezione di peluche.