Il volo 815 dell'Oceanic Air esplode in volo e si schianta su un'isola del Pacifico, lasciando 48 passeggeri in vita, abbandonati su una remota isola nel Sud Pacifico. Fra i sopravvissuti ci sono persone molto diverse, con varie storie personali: un medico, un fuggitivo, un truffatore, un interrogatore iracheno, una coppia di sposi coreani e un uomo in passato bloccato su una sedia a rotelle che ora è inspiegabilmente guarito. Mentre i naufraghi cercano di tornare a casa, dei flashback (e visioni del futuro) illustrano le loro complicate vite prima e dopo lo schianto, mentre l'isola su cui si sono trovati abbandonati inizia gradualmente a svelare la sua misteriosa natura. Fede, ragione, destino e libero arbitrio si scontrano mentre l'isola offre opportunità sia di corruzione che di redenzione. Ma qual è il suo vero scopo? È questo il più grande mistero.