Nell'immediato futuro, un Logan ormai stanco si prende cura del malandato Professor X, in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e la sua eredità, vengono stravolti dall'arrivo di una giovane mutante che è inseguita da forze oscure. Vivi il film in modo assolutamente inedito con Logan Noir, in versione in bianco e nero.