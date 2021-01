Parental control di facile utilizzo

Da quando Star debutterà il 23 febbraio, potrai impostare per ciascun profilo una classificazione per età valida per tutti i titoli offerti su Disney+. Limitando l'accesso di un profilo ai titoli con classificazione 14+ saprai che i tuoi ragazzi potranno vedere solo i contenuti adatti a loro. Oppure potrai creare un profilo bambini per i più piccoli che non avranno alcun accesso a Star.

Gli adulti dovranno semplicemente inserire la password dell'account per impostare la classificazione per età su 18+ e godersi senza pensieri tutti i nuovi film, serie TV e produzioni originali in arrivo su Disney+ con Star.