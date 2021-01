Love, Victor

Ambientato nello stesso mondo del rivoluzionario film del 2018 Love, Simon, ispirato all’acclamato romanzo di Becky Albertalli Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, la serie segue le vicende di Victor, appena arrivato al liceo di Creekwood, e il suo viaggio alla scoperta di se stesso, alle prese con problemi familiari, una nuova città e la scoperta del suo orientamento sessuale. Quando gli sembra di non farcela, chiede aiuto a Simon per affrontare gli alti e bassi della scuola.